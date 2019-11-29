أمير عزمي: ترتيب المباريات أضاع الدوري على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد السابق بنادي الزمالك، أن سوء ترتيب مباريات الدوري الموسم الماضي، أضاع على الفريق الأبيض التتويج باللقب.

وقال أمير في تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورتس"، إن كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق، كان يجهز الفريق وفقا لترتيب المباريات، حتى بدأت أزمات ترتيب المباريات، وتنظيم كأس الأمم الإفريقية، ليؤثر ذلك سلبا على الفريق.

وعن تعرض اللاعبين للإجهاد الموسم الماضي، قال أمير، إن جروس كان يحضر كل شيء مبكًرا، ولم يتعرض أي لاعب بالفريق لإصابة عضلية نتيجة اللعب، رغم ضغط وتلاحم المباريات.

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وأشار مجاهد، إلى أنه كان حلقة الوصل مع جروس، مشيرًا إلى أنه كان لديه قناعة بضرورة الدفع بأحمد مدبولي أساسيا، ولكن المدرب السويسري كان يحب الاعتماد على 14 لاعبا والتركيز عليهم.

وأوضح: "أعلم أن الكونفدرالية ليست كدوري الأبطال، ولكن كل فرد في المنظومة من إدارة وجهاز فني ولاعبين، تعبوا وبذلوا كل ما في وسعهم للتتويج باللقب"، مضيفا: "ملحقتش أفرح بالكونفدرالية، خضنا مباراة الإنتاج الحربي فقط قبل قرار إقالة الجهاز الفني".

وعن علاقة جروس ورئيس الزمالك مرتضى منصور، قال عزمي مجاهد: "جروس كان موافق على اجتماع رئيس النادي مع اللاعبين، ولكن ذلك كان بالاتفاق إما بعد المران أو قبله".

أما علاقة جروس باللاعبين، فأكد نجم باوك اليوناني السابق، إن اللاعبين الأساسيين كانت علاقتهم جيدة بجروس، أما اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة منتظمة كانت علاقتهم بالمدرب ليست على ما يرام.