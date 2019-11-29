النجم الساحلي يكشف عن غياباته أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح قيس عاشور المتحدث باسم النجم الساحلي أن الفريق يعاني من 3 غيابات أمام الأهلي بسبب الإصابة، قائلًا أن طرفي مباراة الجمعة الأحق بخوض نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.

وقال قيس عاشور في تصريحاته لقناة "القاهرة والناس" اليوم الخميس: "لدينا 3 غيابات في صفوف الفريق بخلاف سليماني كوليبالي، حيث يغيب يوسف المساكني ومحمد أمين بن عمر، للإصابة، بالإضافة إلى إيقاف صدام بن عزيزة."

وتحدث عن أفضلية ستاد رادس على سوسة بالنسبة للأهلي، قائلًا: "هذا الأمر معنوي بحت، وأعتقد أن الأخوة في مصر بارعين في هذا الأمر، لكن في النهاية كرة القدم 90 دقيقة ويفوز من يستحق الفوز."

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وأضاف: "المباراة ستجمع أبرز فريقين في المجموعة، ومع الاحترام لكافة المنافسين أرى أن النجم الساحلي والأهلي الأحق بخوض نهائي البطولة هذا الموسم."

واختتم بالحديث عن الحضور الجماهيري: "كل مصري سيدخل اللقاء مجانًا من خلال جواز السفر الخاص به، أما بالنسبة لجماهير النجم فقد سمح الأمن بحضور 30 ألف مشجع، وبعنا حتى الآن أكثر من 15 ألف تذكرة."

ويلعب النجم الساحلي والأهلي لقاء الجولة الأولى في دور المجموعات على ستاد رادس في التاسعة من مساء الجمعة.