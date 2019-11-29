شاهد .. جمال محمد علي يمثل مصر في اجتماع اتحاد شمال أفريقيا

اجتمعت اللجنة المالية لاتحاد شمال أفريقيا بتونس، برئاسة وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي، وحضر من مصر الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأحمد محب المدير المالي للاتحاد وعبدالحكيم الشيباني رئيس الاتحاد الليبي وحسن الفيلالي عضو الاتحاد المغربي وعبدالله قداح من الجزائر.

وتم التصديق علي الميزانية وتخفيض رسم اشتراك من ٣٠الف دولار الي ١٥الف دولار و٣الاف دولار عند الاشتراك في أي بطولة وتم الموافقة علي خطة النشاط ل٢٠٢٠ والموافقة علي اشتراك

فريق من اوربا واثنين من افريقيا وفريق من اسيا ليصبح العدد ٨ فريق في بطولة تحت ٢٠ سنة.

ووافق المجتمعين علي اقتراح د.جمال محمد علي تنظيم دورات لاعداد المدربين لدول شمال أفريقيا علي هامش كل بطولة وايضا طلب رفع توصية للاتحاد الإفريقي لتوحيد البرنامج الدراسي لرخص المدربين بين اسيا وافريقيا لمساعدة مدربي شمال أفريقيا علي العمل بدول الخليج العربي.

وسوف تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا بتونس السادسة مساء اليوم بالاتحاد التونسي لكرة القدم ويحضر عن مصر الدكتور جمال محمد علي ووليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد.

ومن جانب آخر اجتمع الدكتور جمال محمد علي مع الجهاز الفني ولاعبي منتخب ٢٠٠١ واكد علي اهمية الانتماء الوطني ورفع علم مصر في محفل رياضي وانهم يمثلون شباب المستقبل ولابد أن يقتدوا بلاعبي المنتخب الأولمبي ابطال افريقيا وان يكون طموحهم مثل طموح محمد صلاح وحجازي ومحمود تريزجية وقد فاز المنتخب علي المغرب 2 - 0 صفر وتعادل مع بوركينا فاسو بدون اهداف، ويقابل الجزائر اليوم الساعة الحادية عشر صباحًا.

Advertisements