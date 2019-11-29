سيلتك يحسم تأهله في الدوري الأوروبي.. ولاتسيو ينعش آماله بفوز على كلوج

حقق سيلتك الاسكتلندي فوز كبير على رين الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سلتك بارك، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

افتتح ليويس مورجان اهداف سيلتك في الدقيقة 25، ثم عزز ريان كريستي تقدم الفريق الإسكتلندي بهدف ثاني في الدقيقة 45.

وأكمل الثلاثية اللاعب الشاب مايكل جونستون في الدقيقة 75، قبل أن يحرز ادرين هونو هدف رين الوحيد في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة يرفع سيلتك رصيده إلى 13 نقطة متصدر للمجموعة ويحسم تأهله إلى الدور التالي للدوري الأوروبي، بينما يواصل رين تذيله الترتيب بنقطة وحيدة.

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وفي نفس المجموعة حقق لاتسيو الإيطالي فوز

مهم على كلوج الروماني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهم على ملعب الأوليمبيكو.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الثالث لينعش آماله في التأهل للدور التالي، بينما يتجمد رصيد كلوج عند 9 نقاط في المركز الثاني.

وسيخوض لاتسيو في الجولة الأخيرة مواجهة سهلة أمام رين، قد يمنحه الفوز بها بعدد وافر من الأهداف بطاقة التأهل الثانية، منتظراً تعثر كلوج في مواجهته الصعبة أمام سيلتك.