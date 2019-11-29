آرسنال يرفض حسم التأهل بالخسارة على ملعبه من فرانكفورت

تلقى آرسنال الإنجليزي هزيمة بهدفين مقابل هدف من نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإتحاد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.
افتتح آرسنال التسجيل عن طريق مهاجمه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 45 من زمن المباراة ليتقدم الجانرز في الشوط الأول.
وانقلب الحال في الشوط الثاني ليتعادل فرانكفورت في الدقيقة55 عن طريق دايتشي كامادا، ثم يواصل اللاعب تألقه محرزاً الهدف الثاني في الدقيقة 65.
وبذلك يتجمد رصيد آرسنال عند النقطة 10 مستمراً في صدارة المجموعة، ولكن دون حسم التأهل، بينما يقفز فرانكفورت للمركز الثاني بعد وصوله للنقطة التاسعة.
وبنفس المجموعة تعادل فيتوريا جيماريش البرتغالي مع نظيره ستاندردو لياج البلجيكي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب أفونسو هنريكيس.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد فيتوريا جيماريش إلى نقطتين متذيلاً لترتيب المجموعة، بينما يحتل ستاندر دو لياج المركز الثالث برصيد 7 نقاط.
وستكون مباريات الجولة الأخيرة حاسمة لآرسنال الذي سيواجه ستاندر دو لياج، حيث سيحتاج الجانرز للفوز من أجل التأهل للدور التالي، حيث أن خسارته وفوز فرانكفورت على الجانب الأخر على فيتوريا جيماريش قد يطيح بالفريق الإنجليزي من البطولة مبكراً .
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