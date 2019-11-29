اسبانيول وفولفسبورج يحسمان التأهل بالدوري الأوروبي.. والمجموعة السابعة تشتعل

تمكنت اليوم عدد من الفرق المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، من حسم تأهلها إلى الدور التالي للمجموعات، عقب النتائج التي حققوها اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة.

ففي المجموعة الثامنة بعد تعادل إسبانيول مع فرينكفاروزي المجري، فقد ارتفع رصيد الفريق الإسباني إلى 11 نقطة متصدراً للمجموعة بفارق 4 نقاط عن لودوجوريتس البلغاري صاحب المركز الثاني، الذي ارتفع رصيده إلى 7 نقاط بعد التعادل مع سسكا موسكو بهدف لكل منهما.

ومازالت بطاقة التأهل الثانية متاحة لكل من لودوجوريتس

البلغاري و فرينكفاروزي المجري صاحبي المركزين الثاني والثالث، حيث أن الفارق بينهما نقطة واحدة، ويتواجه الفريقان في اجولة الأخيرة لخطف بطاقة التأهل.

وفي المجموعة التاسعة تمكن فريقا جينت البلجيكي وفولفسبورج الألماني من حسم تأهلهما إلى الدور التالي.

فتعادل جينت مع سانت اتيان الفرنسي بدون أهداف ليرتفع رصيده إلى 9 نقاط، في الصدارة، بينما فاز فولفسبورج على أوليكساندريا الأوكراني بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في

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المركز الثاني للمجموعة.

بينما يحتل المركزين الثالث والرابع كل من سانت إتيان و أوليكساندريا، دون أمل في التأهل.

وفي المجموعة السابعة لم يتم جسم المتأهلين، بعد أن تعادل فينورد مع رينجرز الأسكتلندي بهدفين لكل منهما، ويفوز بورتو البرتغالي على يونج بويز السويسري بهدفين مقابل هدف.

ليصبح ترتيب المجموعة كالتالي: جلاسكو رينجرز في المركز الأول بثمان نقاط، يليه يونج بويز بـ 7 نقاط، وبنفس الرصيد في المركز الثالث بورتو، وفي المركز الأخير فينورد بخمس نقاط.

وبذلك تصبح جميع فرق المجموعة السابعة تملك فرص التأهل للدور المقبل بإنتظار ما ستسفر عنه مباريات الجولة الأخيرة.

ومن المنتظر أن تقام مباريات الجولة الأخيرة يوم الثاني عشر من ديسمبر المقبل.