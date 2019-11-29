حظر إعلامي على لاعبي الأهلي قبل مواجهة النجم الساحلي

فرض الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حظرا إعلاميا على لاعبي الفريق وذلك استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وجاء قرار عبد الحفيظ لفرض سياج من التركيز على اللاعبين قبل مواجهة الغد حيث اكتفى فقط حسام عاشور كابتن الفريق بالإدلاء بتصريحات إعلامية فقط عبر المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء.

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