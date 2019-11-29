تقدم احمد ساري المدير الفني لفريق ألعاب دمنهور بإعتذار رسمى لمجلس إدارة ناديه مفضلا الإكتفاء بالفترة التى قضاها مع الفريق. وجاء ذلك بعدما تعرض الفريق للخسارة امام غزل المحلة اليوم بثلاثية نظيفة أدت لتوقف رصيده عند 11 نقطة وتراجع ترتيبه للمركز الثالث بالمجموعة بدوري القسم الثاني. امام غزل المحلة اليوم بثلاثية نظيفة أدت لتوقف رصيده عند 11 نقطة وتراجع ترتيبه للمركز الثالث بالمجموعة بدوري القسم الثاني. وتولى أحمد ساري القيادة الفنية لفريق ألعاب دمنهور مع بداية الموسم، وتمكن من الفوز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وخسر في مثله، ليحتل مع الفريق المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب ألعاب دمنهور يعتذر عن الإستمرار في قيادة الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.