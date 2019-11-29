يد الزمالك والأهلي ينتصران قبل مواجهتهما غدا بدوري اليد

‎اختتمت اليوم الخميس منافسات الجولة السادسة عشر من دوري المحترفين لكرة اليد للرجال، والتي شهدت إنتصار يد الأهلي والزمالك، قبل مواجهتهما المرتقبة غداً الجمعة، في ختام منافسات الدور الأول. الدور الأول. وجاءت النتائج اليوم كالتالي: فوز الزمالك على اكتوبر بنتيجه 27/33 فوز البنك الاهلى على المعادى بنتيجه 18/26 فوز اصحاب الجياد على الطيران بنتيجه 16/18 فوز الاوليمبى على سموحه بنتيجه 24/25 Advertisements فوز طلائع الجيش على الزهور بنتيجه 20/29 تعادل الجزيره مع هليوبلس بنتيجه 29/29 فوز الحوار على جزيره الورد بنتيجه 22/26 فوز حدائق الاهرام على الفيوم بنتيجه 18/19 فوز الاهلى على سبورتنج بنتيجه 19/22

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