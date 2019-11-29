جماهير الأهلي تتواجد في التدريب الأخير برادس

حرصت بعض جماهير الأهلي على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاخير في رادس مساء اليوم الخميس لتدعيم اللاعبين قبل

مواجهة النجم الساحلي التونسي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة

على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقامت جماهير الأهلي بالهتاف للاعبين والجهاز الفني عقب انتهاء المران الأخير في رادس وطالبوهم بالفوزٍ على بطل تونس.