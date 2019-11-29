حرصت بعض جماهير الأهلي على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاخير في رادس مساء اليوم الخميس لتدعيم اللاعبين قبلمواجهة النجم الساحلي التونسي.
ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الجمعةعلى استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وقامت جماهير الأهلي بالهتاف للاعبين والجهاز الفني عقب انتهاء المران الأخير في رادس وطالبوهم بالفوزٍ على بطل تونس.
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الأهلي تتواجد في التدريب الأخير برادس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.