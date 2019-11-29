أرسنال يتلقى هزيمة في معقله بالدوري الأوروبي

أطاح آينتراخت فرانكفورت الألماني بمضيفه أرسنال الإنكليزي بفوزه عليه بهدفين لهدف الخميس ضمن منافسات المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة السادسة لحساب الدوري الأوروبي.



وكان ارسنال يحتاج إلى التعادل فقط كي يضمن تأهله وبدا في طريقه إليه بعدما تقدم بهدف الغابوني بيار اوباميانغ في الدقيقة (45+1) إلا أن ثنائية مبدعة من الياباني داتشي كامادا في الدقيقتين 55 و64 قلبا المباراة رأسا على عقب لتزيد الضغوط والمطالبات من جماهير المدفعجية لرحيل المدرب أوناي ايمري والتي رفعت يافطات "ايمري خارجا".



ولم يفز الفريق في اخر 7 مباريات في مختلف المسابقات وهي اسوأ سلسلة له منذ عام 1992.



وتعادل في المجموعة عينها فيتوريا غيماريش البرتغالي مع ساتدر لياج البلجيكي 1-1 ليبق التأهل مفتوحا على مصراعيه حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



يتصدر ارسنال المجموعة برصيد 10 نقاط امام اينتراخت بفارق نقطة، ويحتل ستاندارد لياج المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتنافس الثلاثة على بطاقتي العبور، فيما يملك فيتوريا نقطتين.



وعلى الرغم من الخسارة على ارضه، فإن ارسنال لا يزال في وضع اكثر من جيد للتأهل حيث يحل ضيفا على ستاندار في الجولة الاخيرة حيث يتوجب على الاخير الفوز بخماسية نظيفة ليتأهل على حساب الفريق الانكليزي بعد ان فاز الاخير ذهابا برباعية نظيفة.



وقال ايمري بعد المباراة "لقد فقدنا فرصة تحقيق الفوز، لم نقم بما يلزم لحسم المباراة في صالحنا. فقدنا السيطرة على المباراة في ربع الساعة الاول من الشوط الثاني ونجح الفريق المنافس في تسجيل هدفين".



واضاف "لم تكن ليلتنا لكننا فزنا بعدد كبير من المباريات لنكون في صدارة المجموعة. هدفنا الذهاب الى ستاندار لياج والعودة بالفوز لإنهاء دور المجموعات في المركز الاول".ِ

المصدر: وكالات