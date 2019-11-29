رياضة | رئيس بعثة الزمالك يكشف حقيقة أزمة نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة الزمالك يكشف حقيقة أزمة نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حماده أنور عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الزمالك في الكونغو بأن طارق حامد نجم الفريق يخضع لبرنامج علاجي وأعرب عن أمله بأن يشارك في تدريبات الفريق غدًا.



وقال أنور في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"تسود حالة من التركيز الشديد والروح المعنوية العالية بين اللاعبين قبل مواجهة مازيمبي".



وأضاف :"طارق حامد يخضع لبرنامج علاجي حاليا وأتمنى أن يشارك في تدريبات الفريق غداً ثم اللحاق بالمباراة".



وتابع :"سنتمرن غدا في الثالثة عصرا على ملعب المباراة واتوقع أن تكون المباراة إيجابية".



واختتم أنور تصريحاته قائلاً :"فرجاني ساسي وعبد الله جمعه جاهزان لمواجهة الغد".