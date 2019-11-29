رياضة | اخبار الأهلي اليوم الخميس| فايلر يجهز مفاجأة للنجم الساحلي وحقيقية التعاقد مع صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اخبار الأهلي اليوم الخميس| فايلر يجهز مفاجأة للنجم الساحلي وحقيقية التعاقد مع صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الخميس 28 – 11 -2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها جاهزية نجم الفريق للمواجهة المرتقبة ضد النجم الساحلي التونسي في أولي جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس 28 – 11 – 2019:-

1- مفاجأة سارة للأهلي قبل لقاء النجم الساحلي التونسي

كشف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن مفاجأة سارة للجهاز الفني للفريق، قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر إقامتها غدا الجمعة في الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشارك رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أمس بكدمة في الفخذ، وتأكد جاهزية اللاعب بشكل تام لمواجهة النجم الساحلي غدًا الجمعة.

2- مدرب الأهلي يُهدد النجم الساحلي قبل موقعة "رادس"

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مواجهة الغد أمام النجم الساحلي على ملعب رداس في الجولة الأولى من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأكد "فايلر" على صعوبة اللقاء ضد النجم الساحلي، مشيرًا إلي أن الفريق التونسي يلعب علي أرضه ووسط جمهوره، كما يضم مجموعة مميزة من اللاعبين.

وأضاف :"سنخوض لقاء الغد من أجل تحقيق الفوز ، وحصد النقاط الثلاث لتحقيق بداية جيدة في دوري المجموعات"، مؤكدًا على جاهزية لاعبيه لتحقيق الفوز.

وأشار المدرب السويسري إلى أنه يتعامل مع كل مباراة على حدا ولا ينظر إلى المباريات السابقة وتركيزه منصب حاليا على موقعة النجم الساحلي.

3- مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الأهلي عن اجراء تعديل في التشكيلة الأساسية أمام النجم الساحلي في اللقاء المرتقب يوم غد الجمعة في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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واستقر فايلر المدير الفني للأهلي على الدفع بالمهاجم النيجيري جونيور أجايي في مركز المهاجم الصريح أمام النجم الساحلي بعد تألقه في هذا المركز خلال المباريات التي شارك بها مع الفريق في بداية الموسم.

4- الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع "بونجاح"

أوضح مسئولو النادي حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية حول التفاوض مع بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير القادم.

وأكد المصدر أن مسئولو الأهلي أن الأنباء التي يتم تداولها حول التفاوض مع الاعب غير صحيحة على الإطلاق، ومسئولو الأهلي لم يناقشوا الأمر من الأساس ولم يتواصل أحد مع اللاعب.

وأضاف المصدر أن هناك معوقات كثيرة لانتقال بونجاح للأهلي خاصة المعوقات المادية، بالإضافة لنجاحه مع ناديه.

وكانت صحيفة النهار الجزائرية، أعلنت عن أن الأهلي لضم بغداد بونجاح بمعاونة رجل أعمال خليجي سيتحمل 50% من قيمة الصفقة.

5- الأهلي يتحرك لإنهاء أزمة رمضان صبحي مع ستوك سيتي:

أكدت تقارير صحفية أن النادي الأهلي بدأ التحرك بشكل رسمي لإنهاء أزمته مع ستوك سيتي الإنجليزي بشأن الأموال المتأخرة الخاصة بصفقة اللاعب الشاب رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر والذي انتقل للفريق الإنجليزي عام 2016.

النادي الأهلي لديه مستحقات متأخرة لدي ستوك سيتي من صفقة رمضان صبحي تبلغ قيمتها 2,5 مليون يورو بعد القضية التي رفعتها شركة مسك ضد الاهلي، وحصل النادي الأحمر على حكم نهائي ببطلان الغرامة التي رُفعت ضده وتغريمه 135 مليون جنية إسترليني.

وأرسل النادي الأهلي صورة من الحكم الذي حصل عليه إلى فريق ستوك سيتي الإنجليزي من أجل الحصول على تلك الأموال في الفترة المقبلة، ويتابع المحامي السويسري للقلعة الحمراء هذا الملف مع نادي ستوك سيتي.

6- النجم الساحلي يفجر مفاجأة للأهلي قبل موقعة "رادس"

أعلن نادي النجم الساحلي قيد الثنائي أنيس سلتو والدولي التوني وجدي كشريدة، قبل مواجهة الأهلي غدًا الجمعة، في الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقامت إدارة الفريق الساحلي بقيد الثنائي اليوم الخميس، ليصبحا جاهزين للمشاركة في مباراة الأهلي، بناء على طلب الإسباني "خوان كارلوس جاريدو" المدير الفني الجديد لجوهرة الساحل.