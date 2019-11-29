رياضة | عاجل.. أول صورة لـ"كهربا" بعد توقيعه للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول صورة لـ"كهربا" بعد توقيعه للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم النادي الأهلي تعاقده مع محمود عبد المنعم "كهربا" نجم منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، لمدة 4 سنوات ونصف، بداية من يناير المقبل، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات من جانب مسئولي القلعة الحمراء مع اللاعب في الفترة الماضية.

أول صورة لـ"كهربا" بعد توقيعه للأهلي

وأكدت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن "كهربا" وقع بالفعل عقود إنضمامه رسميًا للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف بداية من يناير المقبل، واتفق مسئولي الأهلي مع اللاعب علي الحصول على راتبًا سنويًا بقيمة 15 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه، لتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة قرابة الـ 68 مليون جنيه.

أول رد فعل لـ"كهربا" بعد توقيعه للأهلي

Advertisements

وقام محمود كهربا بنشر صورة له علي حسابه الرسمي على موقع "انستجرام" أثناء تناوله "القهوة" وتظهر على الفنجان صورته مرتديًا قميص منتخب مصر، وذلك بعد ساعات من أنباء توقيعه على عقود انتقاله للأهلي بشكل رسمي.

وكان محمود كهربا قد رحل عن الزمالك في يوليو الماضي، وانتقل لصفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ولعب مع الفريق ببطاقة دولية مؤقتة بعدما قدمت إدارة القلعة البيضاء شكوي رسمية ضده للفيفا بعد رحيله المفاجئ عن النادي.

وقرر "كهربا" العودة مجددًا لمصر بعدما فشل التأقلم مع الفريق البرتغالي، ودخل مسئولي الأهلي في مفاوضات معه، واتفق معه علي الانضمام للقلعة الحمراء بداية من شهر يناير المقبل، بعد الحصول على موافقة السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر.