رياضة | أخبار برشلونة اليوم.. حرب مشتعلة بين البارسا وريال مدريد بسبب صديق رونالدو وصدمة جديدة بسبب نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم.. حرب مشتعلة بين البارسا وريال مدريد بسبب صديق رونالدو وصدمة جديدة بسبب نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 28 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا على فريق بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بالأمس في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس الموافق 28 - 11 - 2019 :-

- زميل رونالدو يشعل الحرب بين برشلونة وريال مدريد

كشفت العديد من التقارير الإيطالية صباح اليوم الخميس أن نادي برشلونة وريال مدريد الإسباني يتصارعان علي ضم اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي صاحب 25 عاما للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة بعد الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب في الموسم الحالي.

- ترتيب الدوري الاسباني قبل انطلاق الجولة الخامسة عشر

تشهد الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز مباريات قوية حيث يحل نادي ريال مدريد ضيفا علي حساب نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس بينما يستضيف نادي اتلتيكو مدريد نظيره فريق برشلونة ويواجه نادي فالنسيا نظيره فريق فياريال.

ترتيب الدوري الإسباني :-

1- برشلونة 28 نقطة من 13 مباراة بعد تأجيل الكلاسيكو.

2- ريال مدريد 28 نقطة من 13 مباراة بعد تأجيل الكلاسيكو

3- أشبيلية 27 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد 25 نقطة.

5- أتلتيك بيلباو 23 نقطة.

6- ريال سوسيداد 23 نقطة.

7- خيتافي 21 نقطة.

8- غرناطة 21 نقطة.

9- ليفانتي 20 نقطة.

10- فالنسيا 20 نقطة.

11- أوساسونا 19 نقطة.

12- فياريال 18 نقطة.

13- ديبورتيفو الافيس 18 نقطة.

14- بلد الوليد 17 نقطة.

15- ريال بيتيس 15 نقطة.

16- إيبار 15 نقطة.

Advertisements

17- ريال مايوركا 14 نقطة.

18- سيلتا فيجو 12 نقاط.

19 - إسبانيول 9 نقاط.

20 - ليجانيس 6 نقاط.

- ليونيل ميسي يحتفل بالبالون دور مبكرا

أشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتفل بالبالون دور مبكرا، وأضافت الصحيفة أنه بالأمس ظهر الكابيتانو في مستوى عالٍ، ومزاح رائع، وتمكن من تسجيل هدف، وصنع هدفين آخرين في مواجهة دورتموند، وتابعت الصحيفة أنه يوم يوم الاثنين من المنتظر أن يحتفل ميسي بالكرة الذهبية السادسة له في مسيرته.

- برشلونة يفقد ديمبلي في 6 مباريات حاسمة

يغيب اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي عن برشلونة في 6 مباريات حتى التعافي من الإصابة التي تعرض لها مساء أمس الأربعاء ضد فريق بوروسيا دورتموند الألماني، وتأتي المباريات التي يغيب عنها ديمبلي كالاتي :-

أتلتيكو مدريد × برشلونة 1-12-2019.

برشلونة × ريال مايوركا 7-12-2019.

إنتر ميلان × برشلونة 10-12-2019.

ريال سوسيداد × برشلونة 14-12-2019.

برشلونة × ريال مدريد 18-12-2019.

برشلونة × ديبورتيفو ألافيس 21-12-2019.

- أشرف حكيمي يتحدث عن مواجهة ميسي

اثنى اللاعب المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني على أداء الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث قال :"ميسي لاعب كبير وعندما يريد إثبات ذلك يصعب إيقافه، ويجب أن تكون حذرا عندما تلعب ضده، والأمور تحسم في المباراة الأخيرة، المجموعة صعبة، وسنحاول التأهل".

- صحف إسبانيا تتغزل في نجم برشلونة

أشادت الصحافة الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس بالمستوى الذي ظهر عليه الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة بعد المستوى الذي ظهر عليه أمس أمام بوروسيا دورتموند الألماني، وأثنت صحيفة "الموندو دوييورتيفو" الإسبانية على أداء المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي وقيادته لدفاع الفريق الكتالوني للمباراة الثالثة على التوالي.

- سواريز: برشلونة قابل للعودة للطريق الصحيح

أكد لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني عقب نهاية المباراة ضد بوروسيا دورتموند الألماني :"كان الهدف هو التأهل كـ متصدر للمجموعة وأردنا أيضًا تحسين أداء اللعب، وفي شهر ديسمبر لدينا الكثير من المباريات المهمة والصعبة وهذا البارسا قابل للعودة للمسار الصحيح لأنه نادي كبير".