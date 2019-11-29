رياضة | الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

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يخطط مسؤولو النادي الأهلي للتعاقد مع كريم العراقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي في نهاية الموسم الجاري.

الأهلي يخطط لضم موهبة المصري عبر ترانزيت أوروبي

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات غير مباشرة مع نادي المصري عن طريق تامر النحاس وكيل اللاعبين من أجل وضع سيناريو ضم كريم العراقي للقلعة الحمراء بطريقة غير مباشرة.

ويفاوض تامر النحاس وكيل اللاعبين نادي المصري البورسعيدي ورئيسه سمير حلبية على رحيل كريم العراقي إلى الدوري البرتغالي على غرار صفقة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي.

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وطلب تامر النحاس من إدارة المصري الموافقة من السماح له بإحضار عرض من الدوري البرتغالي للرحيل في يناير المقبل وخوض تجربة الاحتراف الخارجي على أن يعود في الموسم المقبل للنادي الأهلي حتى لا يتم التعاقد مع كريم العراقي مباشرة من المصري البورسعيدي نظراً للحساسية الموجودة بين جماهير الأهلي والمصري حتى الأن مما يؤثر على الصفقات بين الطرفين.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي الرياضي التونسي في التاسعة مساء غد الجمعة على الملعب الأوليمبي برادس ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشارك كريم العراقي ضمن كتيبة المنتخب الأوليمبي المتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر في الفترة من 8 نوفمبر الجاري وحتى 23 من الشهر نفسه، كما تأهل الفراعنة إلى دورة الألعاب الأوليمبية.