رياضة | النجم الساحلي يفجر مفاجأة للأهلي قبل موقعة رادس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يفجر مفاجأة للأهلي قبل موقعة رادس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت إدارة نادي النجم الساحلي التونسي مفاجأة من العيار الثقيل في وجه النادي الأهلي المصري، وذلك قبل مواجهة الفريقين بـ 24 ساعة.

وقررت إداراة النجم قيد الثنائي أنيس سلتو والدولي التوني وجدي كشريدة، قبل مباراة الفريق المرتقبة غداً الجمعة ضد النادي الأهلي، في إفتتاح مباريات المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب رادس بالعاصمة التونسية تونس.

وأعلن إدارة الفريق الساحلي قيد الثنائي اليوم الخميس، ليصبحا جاهزين للمشاركة في مباراة الأهلي، بناء على طلب الإسباني "خوان كارلوس جاريدو" المدير الفني الجديد لجوهرة الساحل.

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وأدى لاعبو النجم مرانهم الأخير اليوم في ملعب الفريق بمدينة سوسة الساحلية، على أن يتوجه الجميع غداً الجمعة نحو العاصمة التونسية تونس، وتحديداً ملعب رادس لخوض إفتتاحية المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

وذهب رئيس نادي النجم الساحلي رضا شرف الدين لمران اللاعبين في سوسة، وحرص شرف الدين على مؤازرة الفريق والشد من أزرهم، قبل المواجهة المرتقبة مع النادي الأهلي في دور المجموعات.

وطالب رئيس النادي تحقيق الثلاث نقاط أمام الأهلي، وبذل الجهد أمام عملاق القارة السمراء وتقديم آداء مشرف يليق بتاريخ جوهرة الساحل في مستهل دور المجموعات.

يذكر أن القرعة أوقعت النجم الساحلي التونسي رفقة الأهلي المصري وبلاتينيوم ستاز بطل زيمبابوي والهلال السوداني في المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.