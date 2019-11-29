رياضة | أتلتيكو مدريد يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وجماهير النادي نبأ سار اليوم الخميس بتعافي نجم الفريق من الإصابة التي كان يعاني منها منذ فترة وإمكانية مشاركته في مباراة برشلونة القادمة في بطولة الدوري الإسباني.

جواو فيليكس يتعافى من الإصابة

وأكد نادي أتلتيكو مدريد تعافي البرتغالي جواو فيليكس من الإصابة التي كان يعاني منها منذ فترة في الكاحل وأصبح جاهز بشكل كامل للمشاركة في مباريات الفريق ويمكنه اللحاق بمباراة برشلونة القادمة في بطوة الدوري الإسباني.

فيليكس يشارك في مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس

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وتمكن فيليكس من المشاركة في مباراة أتلتيكو مدريد ضد نادي يوفنتوس الإيطالي وقدم أداء جيد في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الإيطالي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاركات جواو فيليكس مع نادي أتلتيكو مدريد هذا الموسم

وقد شارك جواو فيليكس في 16 مباراة حتى الآن مع نادي أتلتيكو مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة القادمة في بطولة الدوري الإسباني

ويستعد نادي أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره نادي أتلتيكو مدريد يوم الأحد القادم 1 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز واندا ميتروبوليتانو.