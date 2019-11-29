شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان الكمالي.. يحصل على الدعم والمساندة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم عدد كبير من لاعبي دوري الخليج العربي لكرة القدم، عبر «إنستغرام»، دعمهم ومساندتهم للاعب فريق الوحدة، حمدان الكمالي، الذي تعرض لإصابة مفاجئة خلال مشاركته مع «الأبيض» أمام اليمن في كأس الخليج. وكان لاعب العين بندر الأحبابي، ولاعب الجزيرة عامر عبدالرحمن، أبرز اللاعبين الذين قدموا له الدعم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حمدان الكمالي.. يحصل على الدعم والمساندة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.