شكرا لقرائتكم خبر عن فابيو ليما.. يزور «سيرك» القرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغل لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، حصول «الإمبراطور» على إجازة لمدة يوم خلال الأسبوع الجاري، بالذهاب مع أسرته إلى القرية العالمية، والاستمتاع بفقرات «السيرك»، حسب ما نشر ليما على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، إذ أبدى اللاعب البرازيلي إعجابه بالفقرات الخاصة بـ«المهرج». [email protected] Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | فابيو ليما.. يزور «سيرك» القرية العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.