الامارات | طاهرة شدادي بطلة كأس يوم الشهيد للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن طاهرة شدادي بطلة كأس يوم الشهيد للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزعت الفارسة طاهرة إبراهيم شدادي، أمس، لقب سباق كأس يوم الشهيد للقدرة، الذي امتد لمسافة 119 كلم، وخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، وأقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 125 فارساً وفارسة.

وحسمت شدادي السباق على صهوة الجواد «باغادور»، المملوك إلى إسطبلات الكمدة، بينما حل ثانياً الفارس سيف المزروعي على الجواد «صامد»، المملوك إلى إسطبلات إس إس، ثم ثالثاً الفارس سيف بالجافلة على الجواد «مخلب »، المملوك إلى إسطبلات إس إس.

وانطلقت المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم من السباق بصدارة الفارس غيث عبدالواحد، على الجواد «هتان»، المملوك إلى إسطبلات إس إس، مسجلاً 1:25:31 ساعة، وجاءت ثانية الفارسة طاهرة شدادي على الجواد «باغادور»، المملوك إلى إسطبلات الكمدة، مسجلة 1:26:29 ساعة، وحل ثالثاً الفارس زايد المري على الجواد «برسبيكاس»، المملوك إلى إسطبلات القدرة 77 بزمن 1:26:43 ساعة.

وشهدت المرحلة الثانية التي امتدت على مسافة 35 كلم، تغييرات في مراكز الصدارة، بعدما تقدمت شدادي من الوصافة إلى المركز الأول بزمن 1:21:07 ساعة، بينما تراجع متصدر المرحلة الأولى غيث عبدالواحد إلى المركز الثاني بزمن 1:22:12 ساعة، وحافظ في المقابل المري على موقعه في المركز الثالث مسجلاً 1:21:03 ساعة.

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وفي المرحلة الثالثة، التي أقيمت على مسافة 26 كلم، استعاد غيث عبدالواحد الصدارة مرة أخرى بزمن 1:03:44 ساعة، وقفز الفارس أحمد صلاح أمين من المركز السابع إلى الوصافة على صهوة الجواد «إيليفن»، المملوك إلى إسطبلات أكحال، مسجلاً 1:03:45 ساعة، بينما تراجعت الفارسة طاهرة شدادي إلى المركز الثالث بزمن 1:04:27 ساعة، كما عادت الفارسة الإيرلندية إيمي لويس إلى المركز الرابع، مسجلة زمناً قدره 1:04:37 ساعة، وجاء في المركز الخامس الفارس الأوروغوياني فربر بيريز فيدريكو. وفي الختام تمكنت شدادي من الفوز باللقب، متقدمة على سيف المزروعي، وسيف بالجافلة.

- بلغت مسافة السباق 119 كلم، وخصص

للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي،

بمشاركة 125 فارساً وفارسة.