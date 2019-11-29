الامارات | «دبي البحري» يشكّل لوحة «العيد 48»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي البحري» يشكّل لوحة «العيد 48» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي، أمس، احتفالاً وطنياً مميزاً باليوم الوطني الـ48 للدولة، بمشاركة وحضور المدير التنفيذي في النادي، محمد عبدالله حارب، ومديري الإدارات والموظفين والعاملين في النادي.

واكتسى مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية - الواقع على مقربة من شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في منقطة الصفوح، ويطل على الأبراج الشاهقة في مقر النادي - بحلة زاهية تحمل ألوان العلم الإماراتي، الذي زين جدران أكبر مستودع لمواقف القوارب الجافة في الدولة، والمبني الزجاجي الأزرق.

وقدم الحضور في الحفل الكبير لوحة بشرية لتشكيل الرقم 48، في إشارة إلى الرقم الذي تحمله مناسبة الاحتفال باليوم الوطني، بمشاركة مديري الإدارات: مدير إدارة الرياضة هزيم القمزي، ومدير الدعم المؤسسي محمد الشامسي، ومدير الاتصال الحكومي محمد المري، ومدير الأمن أحمد السويدي، ومدير العلاقات العامة عيسى آل عارف.