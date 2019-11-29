الامارات | أبيض الشابات يخسر ودية البحرين

شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض الشابات يخسر ودية البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب الوطني للشابات تحت 19 عاماً أمام نظيره البحريني 1-2، ودياً، أمس، على ملعب ذياب عوانة، في ختام معسكره الداخلي بمقر اتحاد الكرة في دبي، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية للشابات، التي يستضيفها الاتحاد البحريني لكرة القدم خلال الفترة من 29 ديسمبر إلى السادس من يناير 2020. وتُغادر بعثة أبيض الشابات، اليوم، إلى الكويت لإقامة معسكر تدريبي يتخلله خوض تجربتين وديتين مع الكويت، يومي الجمعة والأحد المقبلين.

وقالت مدربة المنتخب، حورية الطاهري، إن «معسكر دبي حقق جميع الأهداف التي حرص الجهاز الفني على تحقيقها خلال فترة المعسكر، أهمها خلق حالة تجانس في اللعب بين اللاعبات، خصوصاً أن قائمة المنتخب تضم عناصر جديدة». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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