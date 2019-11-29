الامارات | نتائج مميزة لمنتخب الشطرنج في البطولة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مميزة لمنتخب الشطرنج في البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح لاعبو الإمارات في تحقيق نتائج متميزة في الجولة الافتتاحية من البطولة العربية للشطرنج، لفردي الرجال والسيدات، التي يستضيفها الاتحاد الجزائري للعبة بمدينة مستغانم، وتستمر حتى الخامس من ديسمبر المقبل، بإشراف وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، بالتنسيق مع الاتحاد العربي للشطرنج، بمشاركة أكثر من 45 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 دولة.

وسجل سيف أحمد التعادل الأول له في بطولة الرجال أمام اللاعب العراقي، عبدالوهاب أحمد، فيما نجح حمد بدر في تحقيق التعادل أمام الأردني أحمد الخطيب.

وفي بطولة السيدات نجحت لاعبة المنتخب الوطني، آمنة نعمان، في تحقيق الفوز الأول الذي جاء على حساب الفلسطينية، وجد النتشة، فيما خسرت عائشة سرحان المعيني أمام العراقية سالي عباس.

وتتواصل البطولة، اليوم، بالجولة الرابعة بعدما، أقيمت مساء أمس، الجولتان الثانية والثالثة، على أن تقام، غداً، بطولة الشطرنج التي تضم سبع جولات، وتعود البطولة الرئيسة مجدداً، بعد غد، بمعدل جولة يومياً.