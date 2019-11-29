الامارات | أجانب العين.. يرتدون الزي الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب العين.. يرتدون الزي الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نادي العين، عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو يظهر فيها اللاعبون الأجانب، وبينهم التوغولي لابا كودجو وأعضاء الجهاز الفني، وهم يرتدون الزي الوطني (الكندورة)، ويقدمون التهنئة بست لغات مختلفة بمناسبة اليوم الوطني الـ48، ولاقى الفيديو استحسان المتابعين، وجرى تداوله على نطاق واسع. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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