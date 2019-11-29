الامارات | فريق بني ياس يزور «واحة الكرامة»

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بني ياس يزور «واحة الكرامة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زارت بعثة الفريق الأول لنادي بني ياس واحة الكرامة في أبوظبي، وتعرفت إلى نصب الشهيد، الذي يتكون من 31 لوحاً، يستند كل منها على الآخر، وتشكل رمزاً للوحدة والتكافل والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال. وعبّر اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والإداري في تصريحات صحافية عن سعادتهم واعتزازهم بزيارة واحة الكرامة، مؤكدين أن هذه الزيارة ستظل عالقة في أذهانهم.

وتقدم الزيارة عضو مجلس الإدارة رئيس المبادرات المجتمعية، المدير العام للنادي محمد الكثيري، ومدرب الفريق، الألماني وينفريد شايفر، بجانب طاقمه الفني والإداري والطبي وجميع لاعبي الفريق الأول. وأكد الكثيري تقديرهم لتضحيات وبطولات الشهداء، لافتاً إلى أن هذا المكان يعبّر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.