شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب القوة البدنية يشارك في بطولة آسيا بكازاخستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أمس، عن مشاركة منتخب القوة البدنية في بطولة آسيا بكازاخستان، التي تقام بين الثاني والثامن من ديسمبر المقبل. وستكون هذه المنافسات الدولية الثانية في ظرف أسبوعين فقط للمنتخب، بعد أن شارك في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في دبي. ويترأس بعثة المنتخب أمين عام الاتحاد محمد المري، إضافة إلى عضو مجلس الإدارة البطل العالمي فيصل الزعابي، واللاعبين منصور المرزوقي، وعلي الحلي، وعبدالله المازمي، ومحمد الحميدي، وراشد لوتاه، والمدرب خالد الحاي، والإداري إبراهيم آل علي. وقال المري في تصريح صحافي إن المنتخب يتطلع لتعزيز النتائج المميزة الأخيرة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | منتخب القوة البدنية يشارك في بطولة آسيا بكازاخستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.