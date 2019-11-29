شكرا لقرائتكم القيعي عن أزمة عدم قيد مؤمن زكريا: متفق عليها وإسألوا النحاس وجلبرتو ونيدفيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، كواليس أزمة عدم قيد مؤمن زكريا في قائمة الفريق الأحمر.

قال القيعي في تصريحات ببرنامج "ملك وكتابة" والذي يقدمه مع الإعلامي إبراهيم المنيسي ، أن ما حدث متفق عليه بين الطرفين ، مشيراً إلى أن هذا الإجراء روتيني للغاية وتم تطبيقه من قبل مع كلا من كريم نيدفيد وفي الوقت السابق مع كل من عماد النحاس والانجولي جلبيرتو .

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أوضح أن مؤمن زكريا عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي في حضور وكيل اللاعب ، مؤكداً أنه تم الاتفاق علي جميع الأمور وإدارة النادي ملتزمة بجميع بنود الاتفاق .

وأوضح عدلي القيعي ، أن هناك بعض الأشخاص يصدرون الإشاعات لزعزة استقرار القلعة الحمراء في الفترة الحالية .