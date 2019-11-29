شكرا لقرائتكم القيعي عن أزمة عدم قيد مؤمن زكريا: متفق عليها وإسألوا النحاس وجلبرتو ونيدفيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال القيعي في تصريحات ببرنامج "ملك وكتابة" والذي يقدمه مع الإعلامي إبراهيم المنيسي ، أن ما حدث متفق عليه بين الطرفين ، مشيراً إلى أن هذا الإجراء روتيني للغاية وتم تطبيقه من قبل مع كلا من كريم نيدفيد وفي الوقت السابق مع كل من عماد النحاس والانجولي جلبيرتو .
أوضح أن مؤمن زكريا عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي في حضور وكيل اللاعب ، مؤكداً أنه تم الاتفاق علي جميع الأمور وإدارة النادي ملتزمة بجميع بنود الاتفاق .
وأوضح عدلي القيعي ، أن هناك بعض الأشخاص يصدرون الإشاعات لزعزة استقرار القلعة الحمراء في الفترة الحالية .
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