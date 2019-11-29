شكرا لقرائتكم شوقى غريب : أبو رجيلة أول من تنبأ بي كمدرب وطلب تجهيزي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع غريب فى تصريحات لقناة on sport فى برنامج ملعب أون ويقدمه أحمد شوبير بدأت سيرتي فى التاسعة من العمر كلاعب فى غزل المحلة ، وإنضممت للمنتخب الأول فى سن الـ21 عاماً ، مضيفا أن نجلي أحمد وراء إنتقالي من الإقامة بالمحلة إلى القاهرة بعد قبول نجلي فى مدرسة الموهوبين بالقاهرة واستمر فى الفريق حتى الـ20 وأضطررت وقتها للإنتقال للقاهرة من أجل تسهيل مهمة السفر عليه .
أضاف غريب ان الراحل محمد على المدير الفني السابق لمنتخبات الناشئين كان له فضل كبير على فى التدريب ، وكنا نتولي منتخب الشباب هو مدير فني و أنا مدرب عام و حسن على مدرب حراس مرمى.
كان منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب قد فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري ، إلى جانب التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020.
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