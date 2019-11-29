شكرا لقرائتكم الدوري الاوروبي .. اينتراخت فرانكفورت يقلب الطاولة على ارسنال و يفوز بريمونتادا مثيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت المباراة التي جمعت بين فريقي ارسنال وضيفه اينتراخت فرانكفورت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف ، على ملعب الامارات ضمن مواجهات الجولة الخامسة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي .

و افتتح ارسنال اهداف المباراة بهدف مهاجمه الجابوني اوباميانج في الدقيقة الاولي من الوقت الضائع بالشوط الأول .

وفي الشوط الثاني نجح فرانكفورت في قلب الطاولة على الجانرز و تحويل التأخر بهدف الاي التقدم بهدفين ، حيث احرز اللاعب دايتشي كامادا هدفين : الأول في الدقيقة 55، والثاني في الدقيقة 64.

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وبهذه النتيجة يظل ارسنال في صدراة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط ، ويأتي اينتراخت فرانكفورت وصيفاً برصيد 9 نقاط ،و ستاندراد سلييج في المركز الثالث برصيد 7 نقاط ، ويتذيل جيماريش المجموعة بنقطتين .