شكرا لقرائتكم القيعي: الأهلي يرفض محاولات اتحاد الكرة لإجراء تعديلات على الاستبدال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن مسئولي القلعة الحمراء ومجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، يرفضون ما يتم تداوله عن نية اتحاد الكرة، في إجراء تعديلات على لائحة الاستبدال في يناير المقبل.

قال في تصريحات ببرنامج "ملك وكتابة" والذي يقدمه مع الإعلامي إبراهيم المنيسي:" الأهلي تضرر كثيرا من لوائح اتحاد الكرة ، حيث حرمته اللوائح من الإبقاء على لاعبه أحمد حمدي، والاضطرار إلى بيعه لنادي الجونة بعد إلغاء مسابقة 97، وكذلك لاعبين آخرين مثل أحمد رمضان بيكهام".

أردف أن الأهلي ملتزم بلائحة الاستبدال ويرفض أي تعديل بها لصالح الأندية التي استنفذت العدد المسموح به في الاستبدال أو يتبقي لهم لأماكن شاغرة.