شكرا لقرائتكم سفير مصر بتونس: مواجهة الأهلي للنجم في رادس ميزة عن ملعب سوسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نبيل حبشي السفير المصري في تونس أن السلطات التونسية متعاونة للغاية مع السفارة المصرية من أجل تأمين وتوفير كل الأجواء للأهلي خلال تواجده في تونس، مشيرا إلى أن الفندق مجهز بكل ما طلبه مسئولي النادي الأهلي .

قال السفير المصري بتونس في تصريحات ببرنامج "ملك وكتابة" والذي يقدمه مع الإعلامي إبراهيم المنيسي ، أن اللعب في ملعب رادس بالعاصمة التونسية ميزة للأهلي بدلا من اللعب في مدينة سوسة، متمنيا التوفيق للفريق الأحمر في مباراته ضد النجم الساحلي.

كشف أنه تم الاتفاق على السماح للجماهير المصرية بالدخول من خلال جواز السفر المصري، على أن يتم المعاملة بالمثل في مصر، مشيرا إلى وجود ترجيب من الجامعة التونسية وكل التسهيلات مقدمة للنادي الأهلي.

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