شكرا لقرائتكم القيعي يكشف كواليس فشل ضم المغربي أحمد البهجة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي كواليس فشل مسئولي القلعة الحمراء في التعاقد مع أحمد البهجة لاعب الرجاء والكوكب المراكشي المغربي واتحاد جدة والهلال والنصر السعوديين السابق.

قال القيعي في تصريحات ببرنامج "ملك وكتابة" والذي يقدمه مع الإعلامي إبراهيم المنيسي إنه سافر إلى المغرب من أجل التفاوض مع البهجة وحضر مباراة شارك فيها اللاعب وسجل خلالها هدف اللقاء الوحيد وفوز فريقه.

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تابع ان فشل التعاقد مع البهجة يعود إلى عدم الاتفاق على المقابل المالي، حيث طلب ناديه 250 ألف دولار وقتها للموافقة على بيعه، فيما توقف عرض الأهلي عند 180 ألف دولار، وحاول التواصل مع حسن حمدي رئيس الأهلي آنذاك ولكنه كان وقتها في إيطاليا.

أكمل أن اللاعب تلقى عرضا من اتحاد جدة السعودي بقيمة 450 ألف دولار، وهو ما صعب مهمة الأهلي في التعاقد معه.