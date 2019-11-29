شكرا لقرائتكم القيعي ينصح حسام عاشور بإنشاء متحف في بيته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي كواليس انضمام حسام عاشور قائد الأهلي إلى الفريق الأول قبل 16 عام من الآن، والذي تم تصعيده من قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

قال القيعي في تصريحات ببرنامج "ملك وكتابة" والذي يقدمه مع الإعلامي إبراهيم المنيسي أن البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق الأحمر السابق هو من قام بتصعيده ومن وقتها لم يتوقف عن المشاركة مع الأهلي ونجح في تجاوز كل الأرقام بالقميص الأحمر وتحقيق ألقاب يصعب على أندية أخرى تحقيقها، كما أنه تخطي رقم هادي خشبة نجم الأهلي السابق والذي لم يكن يتوقع أحد أن يصل إلى رقمه.

نصح حسام عاشور بإنشاء متحف في منزله من الدروع والميداليات التي حققها في مسيرته الكروية، ومعه اللاعبين الأفذاذ لأنه سيكون ملهم لكل الأجيال القادمة من أسرته.

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