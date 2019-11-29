أرقام وإحصائيات عن السباق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد حلبة مرسى ياس لاستضافة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 الذي يحمل الرقم 21 ضمن الموسم الحالي من بطولة العالم للفورمولا1.

وتحتفل حلبة مرسى ياس هذا العام بمرور 10 سنوات منذ استضافتها للسباق الافتتاحي للفورمولا1 ، وفي هذه الفترة يكون سائقو الفورمولا1 قد قطعوا 550 دورة على مسار السباق وقطعوا مسافة تبلغ 30250 كيلومتراً، إذا لم نأخذ في الحسبان خروج السيارات من السباق.

وفي السباق الأول على الحلبة فاز سيباستيان فيتل الذي يحمل الآن في جعبته 53 انتصاراً في مسيرته في رياضة الفورمولا1، منها 3 انتصارات في أبوظبي.

وبالمجمل، فاز 5 سائقين بلقب سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي وهم فيتل وهاملتون ورايكونن وروزبرغ وبوتاس، ويعد هاملتون صاحب الانتصارات الأكبر في حلبة مرسى ياس محرزاً على مسارها 4 انتصارات.

في موسم 2014 سجل السائق البريطاني لقبه رقم 2 في بطولة العالم للسائقين، كما حقق فيه 50 نقطة، وهو العدد الأكبر من النقاط التي حققها أي سائق في تاريخ بطولة العالم للفورمولا1.

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وتوجت أبوظبي 3 سائقين ببطولة العالم للفورمولا1، وهم فيتل في عام 2010 وهاملتون في عام 2014 وروزبرغ في عام 2016.

ويتمتع فريق مرسيدس بأكبر عدد من الانتصارات على حلبة مرسى ياس ويحمل في جعبته 5 انتصارات، ويحل وراءه فريق ريد بول الذي يملك 3 انتصارات، فيما يمتلك كل من فريقي ماكلارين ولوتس فوزاً واحداً لكل منهما، وفازت رينو 4 مرات باعتبارها مزودة للمحركات.

وفي هذا العام يشارك اثنان من السائقين فيما قد يكون السباق الأخير لهما في عالم الفورمولا1. وينطلق روبرت كوبيتسا في السباق رقم 97 في مسيرته في عالم الفورمولا1 والأول في أبوظبي منذ عام 2010، ويستعد هلكنبرغ للمشاركة في السباق رقم 179 في الجائزة الكبرى.

وهذه المشاركة الأخيرة لفريق تورو روسو تحت هذا الاسم، ويغير الفريق اسمه إلى ألفا تاوري.

وفي حال فاز هاملتون بالسباق فإنه سيكون صاحب الرصيد الأعلى من النقاط على الإطلاق ضمن موسم واحد، ويمتلك البطل المتوج بلقب هذا الموسم 387 نقطة، أي 21 نقطة أقل من رصيده الكلي من النقاط لموسم 2017 الذي يبلغ قدره 408 نقاط.