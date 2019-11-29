«تنفيذية الصالات» تعتمد بطولة الأكاديميات والجامعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عصام هجو

عقدت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات اجتماعها الدوري بمقر اللجنة في الشارقة برئاسة عبد الملك جاني عضو مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة.

وفي بداية الاجتماع رفع جاني نيابة عن أبناء أسرة كرة الصالات، التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات.

وحول القرارات التي اتخذتها اللجنة قال عبد الملك جاني: «تم اعتماد كافة التقارير الواردة من مختلف اللجان المشرفة على عمل اللجنة، من حكام و«منتخبات» و«فنية»، وتقررت مخاطبة اتحاد الكرة بضرورة التعاقد مع مدرب متفرغ للعمل كمدير فني لجميع المنتخبات الوطنية لكرة قدم الصالات، وقررت اللجنة تنظيم النسخة الأولى من بطولة الأكاديميات والجامعات والمعاهد لكرة قدم الصالات، لتوسيع قاعدة المشاركة، وستنطلق البطولة المستحدثة في مارس/آذار 2020».

وأشاد الاجتماع بمقيِّمي الحكام وتقرر تنظيم دورة تدريبية لمدربي المستوى الأول، كما تمت الإشادة بمقيمي الحكام ودورهم في العمل على تطوير الحكام، ورفعت اللجنة الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، والأمين العام عيسى هلال الحزامي، على توجيهات المجلس الداعمة للعملية التطويرية للعبة. وأشاد بتعاون اتحاد الإمارات لكرة القدم والأندية المنضوية في منظومة اللعبة مع اللجنة، وأيضاً بدور وسائل الإعلام كشركاء استراتيجيين أسهموا في انتشار اللعبة إلى أن أصبحت من الألعاب التي يشار إليها بالبنان.

من جهة أخرى، أسفرت نتائج مباريات الأسبوع الخامس من دوري الصالات عن تعادل اتحاد كلباء مع ضيفه الظفرة 2-2، وفوز شباب الأهلي على الحمرية 6-1، ليصبح الترتيب بعد نهاية الجولة الخامسة على النحو التالي: خورفكان في الصدارة برصيد 11 نقطة، في حين قفز شباب الأهلي للمركز الثاني برصيد 10 نقاط، وتراجع البطائح إلى المركز الثالث برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف من النصر الرابع، وحل دبا الحصن خامساً برصيد 5 نقاط واتحاد كلباء سادساً برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن مليحة السابع، وأصبح الظفرة الثامن بنقطتين والحمرية تاسعاً بنقطة واحدة.