وكيلا نجم تشيلسي كانتي تشاجرا بسبب 4 ملايين إسترليني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

نشر موقع «ميديا بارت» الفرنسي المتخصص في أخبار التحقيقات تقريراً عن التحقيق الجنائي حول الخلاف الذي نشب بين ممثلي النجم الفرنسي نجولو كانتي صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي حول الحصة من صفقة انتقاله ل«البلوز»، وفي التفاصيل، حصل عبد الكريم دوي على مبلغ 4 ملايين إسترليني من صفقة كانتي وتم إيداع المبلغ في حساب بجيرسي حيث فتح اللاعب ذو الجذور المالية شركة «أوفشور»، بيد أن رشيد سعدنة الذي كان مستشاراً سابقاً لكانتي أراد حصته من العمولة وتطور النقاش في اجتماع الأطراف الثلاثة بمجمع جيراينو السكني بضواحي باريس حيث نشأ كانتي. وذكر موقع «ميديا بارت» في تقريره: «تحولت إقامة كانتي في رويل مالميزو في 2017 إلى كابوس، أحاط به بعض الرجال بينهم شقيقان من ضاحية نانتيري وهددا بقتل وكيل أعماله إذا لم يقم بطرده. وورد في التسجيل الصوتي أن رشيد سعدنة قال إن شقيقه هواري ربما يكون مسلحاً ومستعداً للتصويب».

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وأكد نواري خياري الذي يدير حقوق صورة اللاعب القصة في التحقيق وقال إنه سافر إلى لندن في مايو/أيار 2017 للتحدث مع اللاعب في فندق تشيلسي هاربر وأن عبد الكريم دوي هدده ب«فريق من الروس والألبان جاهز لقتل من يريد».

واجتمع كانتي مع صحفيي ميديا بارت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وأكد حدوث نقاش مع الشقيقين سعدنة وأنه لم يتعرض للتهديد بالقتل وأضاف: «أنا لاعب محترف ولا علاقة لي بالمجرمين». وقال إن علاقته مع وكيل أعماله عبد الكريم رائعة لكنه يحاول الانفصال عن خياري وكيله في حقوق الصورة.

ومن سياق القصة المثيرة، يبدو أن كانتي الخجول يحاول تجنب مشاكل محيط نشأته في ضواحي باريس بأقل الخسائر.