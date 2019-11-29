شكرا لقرائتكم خبر عن هاميلتون يتطلع للتتويج في سباقه الـ 250 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يأمل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون أن يختتم الموسم الحالي من بطولة العالم للفورمولا 1 بالفوز، عندما يخوض بعد غد الأحد سباقه ال 250 في مسيرته على حلبة مرسى ياس التي تستقبل جائزة أبوظبي الكبرى، المرحلة 21 الأخيرة، فيما يسعى فريقه مرسيدس بطل العالم للصانعين للموسم السادس توالياً للتصالح مجدداً مع الفوز.

حسم هاميلتون لقب هذا العام مبكراً، ليفوز بلقبه الثالث توالياً والسادس في مسيرته، لكن ذلك لا يعني أن جائزة أبوظبي ستكون بعيدة عن الإثارة، مع السعي لكسر المزيد من الأرقام القياسية.

ويتطلع هاميلتون إلى الفوز للمرة الخامسة في أبوظبي بعدما اختبر هذا الشعور أربع مرات أعوام؛ 2011 مع فريقه السابق ماكلارين - مرسيدس، و2014 و2016 و2018 مع فريقه الحالي.

ويعرف فريق مرسيدس جيداً أسرار حلبة مرسى ياس، حيث توج في الأعوام الخمسة الماضية مع هاميلتون (3 مرات) والفنلندي فالتيري بوتاس (2017) وبطل العالم الألماني روزبرج (2015).

ويأمل هاميلتون أن يضيف المزيد من البريق إلى كتاب الأرقام القياسية بداية خلال التجارب التأهيلية، إذ تجمد رصيده عند 87 انطلاقة من الصدارة، وهو رقم قياسي، حيث لم يتمكن من تحقيق أسرع توقيت خلال امتحان «يوم السبت» منذ جائزة ألمانيا الكبرى في يوليو/تموز الماضي، في رابع انطلاقة له هذا الموسم.

كما يسعى إلى إضافة فوزه ال 11 هذا الموسم وال 84 في مسيرته، ليقترب أكثر من صاحب الرقم القياسي أسطورة رياضة السيارات الألماني شوماخر (91).

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في المقابل، سيكون ثنائي فيراري الألماني سيباستيان فيتل وشارل لوكلير من موناكو حجر عثرة في طريق هاميلتون، حيث لم تخف الحظيرة الإيطالية رغبتها في تحقيق أسرع توقيت خلال التجارب، وفوزها الأول على حلبة لم تبتسم لها منذ أن انضمت إلى الروزنامة العالمية عام 2009.

ويتنافس سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن على حصد المركز الثالث الذي يحتله حالياً في ظل المنافسة من شارلز لوكيلر من فريق فيراري الذي يأتي رابعاً في الترتيب.

وأكد فيرشتابن أنه يحلم بالتتويج باللقب العالمي في العام المقبل بعد حسمه في الموسم الحالي من قبل هاميلتون.

وقال: أحلم بالمنافسة على اللقب والتتويج في العام المقبل، بعد أن فقدت الأمل خلال العام الحالي وذهاب اللقب للويس هاميلتون، اللقب يعد حلماً مشروعاً للجميع وأتطلع بقوة لتحقيقه وإضافته إلى سجلي في الفورمولا1.

وأشار إلى أنه يسعى إلى ختام الموسم بأفضل شكل.

وأضاف: أتمنى أن يكون ختام الموسم جيداً، وحسم المركز الثالث لمصلحتي والمحافظة عليه في جولة أبوظبي عن طريق بذل أقصى الجهود لاحتلال المقدمة وحصد المزيد من النقاط لإضافتها لرصيدي الحالي الذي يبلغ 260 نقطة، وسأقاتل لتحقيق هدفي الذي جئت من أجله إلى أبوظبي في ظل المنافسة الشديدة من سائق فيراري شارلز.

ويتنافس كل من سائق فريق ماكلارين الإسباني كارلوس ساينز، والفرنسي بيار جاسلي سائق فريق روسو على حصد المركز السادس، حيث يتساويان في الرصيد، 95 نقطة لكل منهما، ونجح السائقان في حصد النقاط والصعود على منصات التتويج في البرازيل، وأكدا في تصريحهما حماسهما الشديد لحصد النقاط وتأمين المركز السادس لإنهاء الموسم في مرتبة جيدة.