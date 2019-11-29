«الملك» يهزم ضيفه الكويت ودياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

فاز فريق نادي الشارقة على ضيفه الكويت الكويتي 4-1، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، أمس، على ملعب استاد نادي الشارقة، سجل للشارقة عمر جمعة (هدفاً)، ورافائيل ريسيندي (هدفين)، لينتهي الشوط الأول بثلاثية شرقاوية نظيفة، وأضاف البديل علي الضنحاني الهدف الرابع في الدقائق الأخيرة.

وتألق في اللقاء الودي سالم سلطان ومحمد عبدالباسط وطارق الخديم، وكان عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة دفع بالبدلاء ولاعبي الرديف على مدار شوطي اللقاء.