غريب يرحب بضم محمد صلاح في أولمبياد 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

يخوض الأهلي المصري في الساعة 11 مساء اليوم، مباراة قوية ونارية، حين يصطدم بفريق النجم الساحلي التونسي باستاد رادس، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، التي تضم مع الأهلي والنجم كلًا من الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة بهدف الفوز فقط، من أجل مواصلة العروض القوية التي حققها الفريق مؤخرًا محليًا وإفريقيًا، وتحديدًا منذ تولّي السويسري رينيه فايلر مسؤولية تدريب الفريق خلال أوائل سبتمبر/‏‏ أيلول الماضي، حيث خاض الأهلي 7 مباريات تحت قيادة فايلر بواقع 5 محليًا، حيث فاز على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة بالدوري، وحصد السوبر المحلي بالفوز على الزمالك، كما صعد لدور المجموعات بالفوز على كانو سبورت.

ويتسلّح المارد الأحمر بالانتصارات الأخيرة ورؤية فايلر الجيدة في قراءة المباريات ونجاحه في إدارتها بشكل يُحقق له أهدافه من كل مباراة، بجانب خبرات لاعبي الأهلي وامتلاك الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية العالية.

ويعول المدرب السويسري على أوراق الفريق الرابحة أمثال علي معلول وأجاي وحسين الشحات ورمضان صبحي وقفشة وعمرو السولية ووليد سليمان والحارس المُتميز محمد الشناوي.

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وضم فايلر 22 لاعبًا لرحلة الأهلي في تونس، هم: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي قفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

في المقابل، يخوض فريق النجم الساحلي اللقاء رافعًا شعار الفوز من أجل توجيه رسالة للمنافسين بقدرته على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، بجانب رغبته في الثأر من الأهلي بعدما فاز الأخير 6-2 في آخر مواجهة جمعتهما، وهي الهزيمة التي قلبت الأوضاع في النادي التونسي العريق.

في شأن مختلف، أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه سيحسم قائمة المنتخب المشاركة في أولمبياد طوكيو في شهر يونيو/‏‏ حزيران المقبل، خاصة أن البطولة ستبدأ يوم 21 يوليو/‏‏ تموز القادم.

وقال غريب في تصريحات صحفية: إن مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مع المنتخب الأولمبي في طوكيو تتوقف على رغبة اللاعب نفسه، وهل هو يريد المشاركة في هذه البطولة أم لا، موضحاً أنه يتمنى أن ينضم صلاح للمنتخب.

وتابع أن محمد صلاح فخر للكرة المصرية، وأحد أفضل 5 لاعبين في العالم، ومشاركته مع المنتخب الأولمبي تزيد من قوتنا، لا سيما أن عصر التمثيل المشرف قد انتهى وهدفنا الفوز بميدالية أولمبية.

وكان منتخب مصر الأولمبي توج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.