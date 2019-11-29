طاهرة تهدي إسطبلات الكمدة كأس يوم الشهيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

توجت الفارسة طاهرة إبراهيم من إسطبلات الكمدة، وهي على صهوة الجواد الفرنسي «باغادو دي بيبول»، بكأس يوم الشهيد للقدرة، الذي جرت منافساته أمس بسيح السلم في دبي، بعد أداء رائع طوال مسافة السباق التي بلغت 119 كم، والمخصص للإسطبلات الخاصة، الذي نظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون وإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وفي المركز الثاني جاء الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الخيل «صامد» من إسطبلات «إس إس» لسلطان السبوسي، والتي حققت أيضاً الفوز بالمركز الثالث من خلال الفارس سعيد بالحافلة وهو على صهوة الخيل «مخلب».

وتوج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى محمد عيسى العضب المدير التنفيذي لمدينة دبي للقدرة، ورافقه سعيد الكمدة مالك إسطبلات الكمدة، وراشد سعيد الكمدة المدرب، وكافة الأطقم الفنية للخيول الفائزة بالمراكز الأولى.

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وشهدت المرحلة الأولى من السباق والتي جرت لمسافة 40 كم مشاركة واسعة من قبل الفرسان والفارسات المشاركات، خاصة أنها جرت في مطلع اليوم، وفي طقس جيد نسبياً، وأسفرت عن تصدر الفارس غيث عبدالواحد من إسطبلات «إس إس» بالمركز الأول وهو على صحوه الخيل «هنان»، تلاه الفارسة طاهرة إبراهيم من إسطبلات الكمدة في المركز الثاني، وهي على صهوة الخيل «باغادو دي بيبول»، وفي المركز الثالث حلّ الفارس زايد غانم المري من إسطبلات القدرة 77.

وفي المرحلة الثانية التي جرت لمسافة 35 كم، حافظ أصحاب الصدارة على مراكزهم مع تغيير طفيف في المراكز، حيث حلّت الفارسة طاهرة إبراهيم من إسطبلات الكمدة في المركز الأول، بعد أن كانت في المركز الثاني في المرحلة الأولى، فيما تراجع غيث عبدالواحد إلى المركز الثاني من إسطبلات «إس إس» بعد أن كان أنهى المرحلة الأولى متصدراً، فيما حافظ الفارس زايد غانم المري من إسطبلات القدرة 77 على المركز الثالث.وفي المرحلة الثالثة من السباق التي جرت لمسافة 26 كم، نجح الفارس غيث عبدالواحد وهو على صهوة الخيل «هنان» من إسطبلات «إس إس» إلى العودة إلى الصدارة من جديد بعد أن كان افتقدها خلال المرحلة الثانية، وقفز الفارس أحمد صلاح أمين من إسطبل «أكحال» وهو على صهوة الخيل «إيليفين» إلى المركز الثاني في نهاية المرحلة الثالثة، أما الفارسة طاهرة إبراهيم فتراجعت إلى المركز الثالث مع نهاية المرحلة الثالثة بعد أن كانت في صدارة المرحلة الثانية ووصافة الأولى.

محمد العضب: للسباق قيمة معنوية كبيرة