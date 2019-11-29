فعاليات رياضية وعروض تراثية احتفالاً باليوم الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل الاحتفالات باليوم الوطني ال 48 للدولة في جميع إمارات الدولة وفي المرافق الحكومية والأندية والاتحادات الرياضية، وأقام اتحاد الإمارات لكرة القدم صباح أمس بمقره في دبي حفلاً بهذه المناسبة بحضور إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وكافة الموظفين.

وتم تقديم فقرات من العروض التراثية والأغاني الوطنية ثم مباريات كرة قدم بين موظفي اتحاد الكرة والمشاركين في الاحتفالية، بالإضافة لمسابقات ترفيهية وثقافية بجوائز عينية للفائزين.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة: احتفالنا باليوم الوطني لدولة الإمارات هو احتفالية بتجديد الانتماء والولاء لوطن أسسه ووحّده الأجداد والآباء تحت راية واحدة.واحتفلت رابطة المحترفين الإماراتية صباح أمس باليوم الوطني ال 48، وذلك في مقر الرابطة بالعاصمة أبوظبي بحضور وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، ومشاركة الموظفين والعاملين من مختلف الأقسام والإدارات.

وأكد عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين أن الثاني من ديسمبر مناسبة مميزة ولها مكانة خاصة في قلوب جميع الإماراتيين والمقيمين.

بدوره، قال وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين إن اليوم الوطني هذا العام له طابع خاص، لتزامنه مع «عام التسامح». وشهد مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي أمس احتفالاً وطنياًَ مميزاً بمناسبة اليوم الوطني بحضور محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي في النادي ومديري الإدارات والموظفين والعاملين في النادي.

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وقدم الحضور في الحفل الكبير لوحة بشرية لتشكيل الرقم 48 في إشارة إلى الرقم الذي تحمله مناسبة الاحتفال باليوم الوطني بمشاركة كل من هزيم محمد القمزي مدير إدارة الرياضة ومحمد عبد الله الشامسي مدير الدعم المؤسسي ومحمد سيف المري مدير الاتصال الحكومي وأحمد السويدي مدير الأمن وعيسى عبد الله آل عارف مدير العلاقات العامة.

وشارك مجلس دبي الرياضي في الاحتفالية التي أقيمت في حي دبي للتصميم بمناسبة اليوم الوطني التي نظمها كل من هيئة دبي للثقافة والفنون، دبي الذكية، اللجنة العليا للتشريعات، مجلس دبي الرياضي، شرطة دبي، وحيّ دبي للتصميم.

وتقدم المشاركين سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، أحمد سعيد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، خديجة البستكي المدير التنفيذية لحيّ دبي للتصميم، يونس آل ناصر مساعد مدير عام مكتب مدينة دبي الذكية، الدكتور صلاح عبد العزيز القاسم مستشار هيئة دبي للثقافة والفنون، ظاعن شاهين النعيمي منصب مستشار لهيئة دبي للثقافة والفنون، كما شارك في الفعاليات جميع منتسبي المجلس والدوائر والشركات الموجودة في حي دبي للتصميم.

ونظم نادي الحمرية الثقافي الرياضي في مقره بالحمرية احتفالاً باليوم الوطني وشمل العديد من الفعاليات والبرامج المصاحبة وأقيم في عدد من مرافق النادي بمشاركة مجلس إدارة النادي والأجهزة الفنية والإدارية.

وأوضح جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي أن مثل هذه الفعاليات تساهم في غرس حب الوطن والقيادة الرشيدة في نفوس الأبناء.واحتفى نادي دبي لسباقات الهجن أمس الأول باليوم الوطني بحضور علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي للنادي والموظفين وعدد من ملاك الهجن، وسط أجواء احتفالية باهرة، معبرين عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية.