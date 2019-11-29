«الألعاب الشرقاوية» تتابع ترتيبات سوبر اليد الإماراتي البحريني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلعت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي على تحضيرات فريق رجال كرة اليد لمباراة السوبر الإماراتي البحريني، والمقرر إقامتها في العاصمة البحرينية المنامة يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والتي تجمع الشارقة بطل السوبر الإماراتي لكرة اليد، مع فريق باربار بطل السوبر البحريني.

ترأس الاجتماع محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وبحضور سعيد مطر، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، نائب رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وعلي الأميري مشرف كرة السلة، وناجي ربيعة مشرف كرة اليد، وهشام جميل المدير التنفيذي للألعاب الجماعية.

واستعرض الاجتماع تقريراً عن مشاركة فريق رجال كرة اليد في البطولة الآسيوية ال22 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، التي أقيمت في مدينة سام شوك بكوريا الجنوبية، وأحرز فيها الشارقة المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي.

كما تابع المجتمعون نتائج الفرق الرياضية للرجال والمراحل السنية في كرتي اليد والسلة، وموقف ومشوار هذه الفرق في البطولات المختلفة، ومنها مسيرة فريق رجال كرة السلة، الذي تأهل للدور ربع النهائي لبطولة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة.

وأكد محمد عبيد الحصان حرص إدارة الألعاب الجماعية على العمل وفق أهداف ومنظومة عمل النادي، وتوجيهات مجلس الإدارة برئاسة اللواء سالم الشامسي، من خلال توفير كافة الإمكانات والمتطلبات للفرق الرياضية ودعم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، للمحافظة على الإنجازات التي تحققت، ولإحراز نتائج متقدمة خلال الموسم الرياضي 2019-2020.