75 فرساً تتنافس على ألقاب اليوم الوطني في جبل علي

برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي لسباقات الخيول، ينطلق اليوم السباق الثالث لموسم المضمار العائلي والذي يحمل اسم سباق مهرجان ند الشبا لليوم الوطني ال48 بمشاركة 75 فرساً ومجموع جوائزه 605 آلاف درهم، وسيكون السباق مخصصاً للخيول المهجنة الأصيلة بالكامل، وتشتمل فعاليات السباق على فقرات احتفالية متنوعة، اعتادت اللجنة المنظمة على تنظيمها سنوياً في السباقات التي تصادف احتفالات الدولة باليوم الوطني،

أعلن المهندس شريف الحلواني مدير المضمار الأصفر اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بالسباق، وأكد أن اللجنة أعدت استقبالاً حافلاً للجمهور الذي سيتم استقباله ب18 ألف هدية مجانية إضافة إلى كوبونات السحب المجاني على الهدايا العينية والجوائز المالية، وأعلن عن قيمة جائزة الترشيحات الصحيحة التي تبلغ 90 ألف درهم إلى جانب السيارة الثالثة التي ستطرح للجمهور اليوم.

وينطلق السباق بالشوط الأول برعاية مركز دبي العقاري، وتبلغ مسافته 1400 متر وجائزته 75 ألف درهم ويتنافس على ألقابه 11 فرساً، ويجري سباق الشوط الثاني برعاية مجموعة الشعفار للاستثمار وجائزته 90 ألف درهم ومسافته 1400 متر، ويتنافس على ألقابه 19 فرساً أبرزها إجبار وجيرنسي ومايتلي لمحمد خليفة البسطي، ومتوكد وكد ماليبو واتصالات وفوارق لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

أما الشوط الثالث سيكون برعاية الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين «سكانا - تكافل» ومسافته 1000 متر وجائزته 75 ألف درهم ويشارك فيه 12 فرساً أبرزها داون او دبايو لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم وراكز لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وبدوينز بوي وبازل اليجانس لأبوظبي ريسينج.

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وسيكون الصراع مثيراً في الشوط الرابع وهو الشوط الرئيسي الأول الذي سيجري سباقه برعاية روميو انتيريرز وجائزته 105 آلاف درهم ومسافته 1200 متر وتشارك فيه كوكبة من الخيول القوية يبلغ عددها 16 فرساً وهي درومو لأبوظبي ريسينج، والرباعي مقرب وتأمل والفلك وشجي وكواسر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وماي كاتش لفالنتاين وكابوشيف ونويفادو لمروان البيضائي وكول تو ور ويلا وين لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبن سليفنيا دوتش لسهيل العامري، وابف نورمال لناصر عسكر، وبنتر لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم، واوكوور لتتش جولد، وستراتون ستريت لجون والتر، وويل دن لحمد راشد بن غدير.

وتتواصل الإثارة في الشوط الخامس برعاية بنك دبي التجاري والممتد لمسافة 1600 متر وجائزته 75 ألف درهم ويشارك فيه 10 أفراس، وسيكون الشوط السادس هو الشوط الرئيسي الثاني ويحظى برعاية بنك الإمارات دبي الوطني بمشاركة 10 أفراس وجائزته 105 آلاف درهم ومسافته 1600 متر والمرشح الأبرز هو جست ايه بيني لمحمد خليفة البسطي، واشتراك ومقرر وزينهم لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وهايدبارك لسلطان علي وتوب كليرانس لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإرادتي لنقابة بورسلي، وسبيس بانديت وإل شابو لحسن صالح الحمادي، وشيفدوم للشيخ حشر بن محمد آل مكتوم، وسيكون مشهد ختام سباق مهرجان اليوم الوطني في الشوط السابع برعاية خدمات النقل المدرسي وجائزته 80 ألف درهم ومسافته 1800 متر.

على خط متصل، توجه المهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بالتهاني إلى قيادة الدولة وشعبها الكريم بمناسبة اليوم الوطني، وقال: «يشهد مضمار جبل علي اليوم مهرجان اليوم الوطني الذي سيشتمل على فعاليات مميزة وشائقة للجمهور إلى جانب إثارة سباقات الخيول على مدار الأشواط السبعة».

ورفع فيصل الشعفار العضو المنتدب لمجموعة الشعفار للاستثمار التي تعد واحدة من أبرز الرعاة في جبل علي، التهاني إلى قيادة الدولة بمناسبة اليوم الوطني، وأكد أن «الشعفار للاستثمار» سيظل داعماً وراعياً لسباقات جبل علي، متمنياً التوفيق إلى جميع الملاك والفرسان والمدربين، كما تمنى للجمهور الاستمتاع بسباقات المضمار العائلي.