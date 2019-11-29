شكرا لقرائتكم خبر عن «منطاد الإمارات» يجهز منطاد ولي العهد السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى منطاد الإمارات التجهيزات الفنية لمنطاد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع المهندس الايطالي باولو جيفاني لتدشينه خلال مارس/‏آذار 2020. وقال الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات إن إطلاق منطاد الأمير محمد بن سلمان يأتي ضمن اعتزاز وفخر شباب الإمارات بالانجازات الحضارية التي تحققت في المملكة العربية السعودية. وأعرب المنصوري عن ثقته الكبيرة في تحقيق الهدف السامي للعمل الذي استغرق الكثير من الوقت والجهد ومشاركة عدد كبير من الخبراء والفنيين الذين بذلوا الكثير من الوقت وسخروا خبراتهم العلمية في اختيار أحدث الأجهزة الفنية.

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