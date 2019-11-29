مواجهة مثيرة في ختام كأس البولو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية ختام بطولة اليوم الوطني عصر اليوم، حيث تجمع المباراة النهائية بين فريقي الشيخة عالية آل مكتوم ومنتخب مهرة وبنجاش، وتسبق المباراة النهائية مباراة كأس الترضية التي تجمع بين فريقي الحبتور وجرين غيتس.

وتحمل البطولة هانديكاب 10 جول وتقام بصفة سنوية في إطار احتفال مجموعة الحبتور وأسرة بولو الإمارات باليوم الوطني لدولة الإمارات، وشارك في نسخة هذا العام 5 فرق هي الشيخة عالية آل مكتوم والحبتور وغنتوت ومنتخب مهرة وبنجاش وجرين غيتس.

واستحق طرفا لقاء اليوم التأهل إلى النهائي بعد أن فاز فريق الشيخة عالية في مباراتين تباعاً على فريق الحبتور ثم جرين غيتس، فيما فاز منتخب مهرة وبنجاش على فريقي جرين غيتس وغنتوت تباعاً، ولذلك فإن كفتي اللقاء متساويتان وستظل الكأس حائرة بين الفريقين حتى الثواني الأخيرة وهذا ما يمنح اللقاء أهمية كبيرة.

وكانت مباراتا أول أمس الأربعاء أسفرتا عن فوز فريق مهرة بنجاش على منافسه فريق غنتوت بنتيجة 5- 4.5 بسبب فارق الهانديكاب، وفي المباراة الثانية حقق فريق الشيخة عالية فوزاً مستحقاً على فريق جرين غريتس بنتيجة 6.5-4.