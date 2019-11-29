عبدالله آل حامد: القطاع الصحي جاهز لتلبية الاحتياجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت دائرة الصحة أبوظبي، جاهزية القطاع الصحي في الإمارة لتقديم الدعم الكامل لفعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي.

وتابع عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي، سير عمل مركز قيادة العمليات الطبية بدائرة الصحة والاطّلاع على جاهزيته، حيث سيعمل المركز على مدار الساعة لمتابعة الحدث وتقديم الدعم المطلوب حسب الخطط المعتمدة وبالاشتراك مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية المشاركة في تأمين الحدث.

ومن ضمن مهام الدائرة أيضاً تفعيل خطط الاستجابة للقطاع الصحي ،ويشارك في خطط الاستجابة القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بالإضافة إلى المنشآت الطبية في القطاع الخاص.

وقال آل حامد: تتشارك مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في أبوظبي في ضمان جاهزية الإمارة لاستضافة موسم سباقات فورمولا1 من خلال التنسيق المشترك والتعاون عبر تحديد المسؤوليات والأدوار، وضمان جاهزية مختلف القطاعات لتلبية احتياجات هذا الحدث الرياضي المهم بما في ذلك القطاع الصحي. ولقد عمل مركز قيادة العمليات الطبية التابع لدائرة الصحة أبوظبي على التنسيق مع جميع الشركاء لضمان تسخير كافة إمكانات القطاع الصحي لخدمة الحدث.