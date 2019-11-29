أزمة في اتحاد جدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قرر اتحاد جدة الحسم من راتب مدافعه المغربي مروان داكوستا بنسبة 15٪ وتحويله للتدريبات الانفرادية بعد تضامن اللاعب مع زميله الأرجنتيني فيتشو الذي قرر فسخ عقده مع الاتحاد.

وذكرت تقارير أن خلافاً نشب بين داكوستا ورئيس النادي انمار الحائلي بعد المباراة الأخيرة أمام الاتفاق على أثر تأخر النادي في صرف الرواتب.

وتبدو الأزمة مؤشراً لرحيل داكوستا في الانتقالات الشتوية رفقة عدد من الأجانب كالصربي بريجوفيتش الذي لا يشارك كثيراً والتشيلي فيلانويفا الذي تراجع مستواه والأرجنتيني فيتشو الذي غادر السعودية بدون اذن. ويمر العميد بأزمة متأخرات مالية تصل لنحو 18 مليون ريال، ما جعل الهيئة العامة للرياضة تتحرك لانقاذه.