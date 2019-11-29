وفاة المدرب الهولندي بيم فيربيك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الهولندي بيم فيربيك، مدرب منتخبي عُمان والمغرب الأولمبي سابقاً، عن 63 عاماً بعد صراع مع المرض، بحسب ما أعلن فريقه السابق سبارتا روتردام الهولندي، أمس.

وكان فيربيك ترك منصبه مطلع العام الحالي مع المنتخب العُماني، الذي قاده للقب خليجي 23 بالكويت عام 2017 لأسباب صحية، وهو خاض العديد من التجارب في أستراليا، وكوريا الجنوبية، والإمارات، وألمانيا والمغرب.