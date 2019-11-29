شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المدرب الهولندي بيم فيربيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الهولندي بيم فيربيك، مدرب منتخبي عُمان والمغرب الأولمبي سابقاً، عن 63 عاماً بعد صراع مع المرض، بحسب ما أعلن فريقه السابق سبارتا روتردام الهولندي، أمس.
وكان فيربيك ترك منصبه مطلع العام الحالي مع المنتخب العُماني، الذي قاده للقب خليجي 23 بالكويت عام 2017 لأسباب صحية، وهو خاض العديد من التجارب في أستراليا، وكوريا الجنوبية، والإمارات، وألمانيا والمغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المدرب الهولندي بيم فيربيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.