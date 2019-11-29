شكرا لقرائتكم خبر عن القيعي: الأهلي يرفض إجراء تعديلات علي لائحة الاستبدال في يناير والان مع تفاصيل الخبر
قال في تصريحات ببرنامج "ملك وكتابة" :" الأهلي تضرر كثيرا من لوائح اتحاد الكرة ، حيث حرمته اللوائح من الإبقاء على لاعبه أحمد حمدي، والاضطرار إلى بيعه لنادي الجونة بعد إلغاء مسابقة 97، وكذلك لاعبين آخرين مثل أحمد رمضان بيكهام".
أردف أن الأهلي ملتزم بلائحة الاستبدال ويرفض أي تعديل بها لصالح الأندية التي استنفذت العدد المسموح به في الاستبدال أو يتبقي لهم لأماكن شاغرة.
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